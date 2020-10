Lavoro, Istat: a settembre occupati stabili, ma quasi 330mila in meno rispetto a febbraio. Crollano autonomi e precari (Di venerdì 30 ottobre 2020) occupati stabili rispetto a settembre, con un aumento di 6mila unità e il recupero di un decimo di punto del tasso di occupazione, salito al 58,2%. Nei dati provisori sull’occupazione dello scorso mese diffusi dall’Istat, l’istituto di statistica sottolinea che il livello dell’occupazione è tuttavia ancora inferiore di quasi 330 mila unità a quello di febbraio 2020 e rimane più elevato sia il numero di disoccupati, di circa 40 mila unità, sia quello degli inattivi, di oltre 220 mila unità. Nel mese di settembre il tasso di disoccupazione è sceso al 9,6% (-0,1 punti) e tra i giovani al 29,7% (-1,7 punti) mentre il livello di occupazione in Italia nel terzo trimestre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020), con un aumento di 6mila unità e il recupero di un decimo di punto del tasso di occupazione, salito al 58,2%. Nei dati provisori sull’occupazione dello scorso mese diffusi dall’, l’istituto di statistica sottolinea che il livello dell’occupazione è tuttavia ancora inferiore di330 mila unità a quello di2020 e rimane più elevato sia il numero di dis, di circa 40 mila unità, sia quello degli inattivi, di oltre 220 mila unità. Nel mese diil tasso di disoccupazione è sceso al 9,6% (-0,1 punti) e tra i giovani al 29,7% (-1,7 punti) mentre il livello di occupazione in Italia nel terzo trimestre ...

