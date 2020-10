MediasetTgcom24 : Lavoro, Istat: a settembre -330mila occupati rispetto a febbraio #istat - istat_it : ?? #ItaliainCifre Qual è la frequenza con cui si viene contattati per questioni di #lavoro durante il tempo libero?… - Agenpress : Lavoro. Istat: a settembre occupati stabili, -330.000 su febbraio - Agenzia_Italia : La pandemia ha bruciato 330 mila posti di lavoro - clikservernet : Lavoro, Istat: a settembre occupati stabili, ma quasi 330mila in meno rispetto a febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Istat

TGCOM

Rispetto a 28 anni fa oggi si va in pensione 10 anni più tardi, ma le aspettative di vita non sono aumentate della stessa misura.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - Il tasso di disoccupazione a settembre scende al 9,6% (-0,1 punti) e tra i giovani al 29,7% (-1,7 punti). Lo rende noto l'Istat precisando che il tasso ...