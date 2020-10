Lavoro: Inail, diminuiscono gli infortuni (-21,8%), ma aumentano le morti (+18,8%) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le denunce di infortunio sul Lavoro presentate all'Inail tra gennaio e settembre sono state 366.598, in calo de 21,8% rispetto allo stesso periodo del 2019, determinato in particolare dal lockdown tra marzo e maggio Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le denunce dio sulpresentate all'tra gennaio e settembre sono state 366.598, in calo de 21,8% rispetto allo stesso periodo del 2019, determinato in particolare dal lockdown tra marzo e maggio

FirenzePost : Lavoro: Inail, diminuiscono gli infortuni (-21,8%), ma aumentano le morti (+18,8%) - InSic_it : Esplosioni in ambienti di lavoro tra 2002 e 2018: INAIL fotografa il quadro infortunistico in una dettagliata Sched… - scelfo : RT @scelfo: Inail, in calo gli infortuni sul lavoro ma aumentano le denunce per Covid-19 - scelfo : Inail, in calo gli infortuni sul lavoro ma aumentano le denunce per Covid-19 - fisco24_info : Inail: in 9 mesi 927 morti (+18,8%), più denunce con Covid: Ma infortuni sul lavoro in calo del 21,8% -