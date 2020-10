Lavoro, Conte: blocco licenziamenti fino a marzo, cassa Covid gratis per le imprese (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – Sì alla richiesta dei sindacati che chiedevano una proroga al blocco dei licenziamenti fino a marzo 2021 e sì alla richiesta di Confindustria di non prevedere aggravi per le imprese che ricorrono alla cassa Covid. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha accolto le proposte di lavoratori e industriali sulle misure per salvaguardare i livelli di occupazione durante l’emergenza sanitaria. L’annuncio del presidente Conte è arrivato durante la riunione in videoconferenza con i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri. “Stiamo vivendo una situazione complessa, con tanta preoccupazione e sofferenza. Per questo il governo ritiene di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – Sì alla richiesta dei sindacati che chiedevano una proroga aldei2021 e sì alla richiesta di Confindustria di non prevedere aggravi per leche ricorrono alla. Il presidente del Consiglio Giuseppeha accolto le proposte di lavoratori e industriali sulle misure per salvaguardare i livelli di occupazione durante l’emergenza sanitaria. L’annuncio del presidenteè arrivato durante la riunione in videoconferenza con i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri. “Stiamo vivendo una situazione complessa, con tanta preoccupazione e sofferenza. Per questo il governo ritiene di ...

