Lavoratori spettacolo manifestano a Trento

IlContiAndrea : #Ghali si porta avanti con il mercato natalizio ma il ricavato delle vendite del disco che uscirà a novembre sarà d… - frankiehinrgmc : “Noi lavoratori dello spettacolo siamo speciali, perché il nostro lavoro lo facciamo con passione e questo ci incul… - Paoletta_F : #IlVolo sul progetto a sostegno della categoria dei lavoratori dello spettacolo: 'Ci stiamo lavorando in questi gio… - neifatti : Napoli, manifestazione dei lavoratori dello spettacolo - GiuliaGuida1 : RT @cgilnazionale: #MaurizioLandini: “La mobilitazione dei lavoratori dello #spettacolo ha tutto il nostro supporto e deve ricevere la mass… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoratori spettacolo

Cosenza - Sono scesi in piazza anche a Cosenza, così come in altre città, i lavoratori dello spettacolo, della cultura e dello sport, per protestare contro l'ultimo Dpcm che ferma le attività ...Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "La manifestazione delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo - dal cinema al teatro alla musica - che si è svolta questa mattina a Roma a Montecitorio davanti ...