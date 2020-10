L’auto si disintegra dopo l’incidente | muore giovane papà di 35 anni Lascia 2 bimbi

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il tragico incidente è avvenuto in via Napoli, nella città di Bari. Durante la tarda serata di ieri, giovedì 29 ottobre, a causa di un violento incidente stradale, ha perso la vita un uomo di 35. La sua auto ha impattato frontalmente con un’altra vettura con una tale violenza da nonrgli scampo. L’incidente ha avuto luogo intorno alle 23 e ha riguardato due vetture. Date le prime ricostruzioni della dinamica, da parte delle forze dell’ordine, le automobili hanno subito uno schianto frontale. Le cause ancora da accertare.l’impatto una delle due è andata a finire a ridosso del cancello della caserma. (Continuale foto) La caserma si trova praticamente nel tratto di via Napoli in cui è accaduto l’incidente. È stata celere la ...