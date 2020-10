L’Australia lancia i reef credits per la qualità delle acque Un esempio per l’Italia

Leggi su ilblogdellestelle

(Di venerdì 30 ottobre 2020) La salute del Pianeta dipende dalle condizioni degli ecosistemi, primi fra tutti gli oceani. Se i mari soffrono, la terra soffre. La Grande Barriera Corallina australiana soffre, in quanto colpita da un ennesimo fenomeno di sbiancamento dei coralli dovuto alle elevate temperature dell’acqua registrate negli ultimi tempi. Il fenomeno sta distruggendo i coralliaree più lontane a nord del Queensland e della parte centrale della barriera, già provati dai precedenti eventi. L’allarme è statoto dai ricercatori del Centro di eccellenza per gli studi sulla barriera corallina della James Cook University, a conclusione di uno studio condotto mediante attraversamento in volo su circa di mille tratti di barriera. La ricerca ha registrato danni maggiori sui coralli più vicini alla costa. Si tratta di un fenomeno ...