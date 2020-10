Latina e Provincia, 154 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Ecco la situazione aggiornata al 30 ottobre (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono 154 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti nei Comuni di : Aprilia (33); Bassiano (1); Castelforte (4); di Cisterna di Latina (17); di Cori (2); di Fondi (5); di Formia (10); di Gaeta (3); Itri (2); Latina (32); Lenola (2); Maenza (1); Minturno (10); Monte San Biagio (1); Norma (1); Pontinia (2); Priverno (1); Roccasecca dei Volsci (1); di S.Felice Circeo (3); di Sabaudia (3); di Santi Cosma e Damiano (2); Sermoneta (1); Sezze (5); Terracina (12). Si è registrato il decesso di 1 paziente, domiciliato nel Comune di Aprilia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono 154 ipositivi registrati24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti nei Comuni di : Aprilia (33); Bassiano (1); Castelforte (4); di Cisterna di(17); di Cori (2); di Fondi (5); di Formia (10); di Gaeta (3); Itri (2);(32); Lenola (2); Maenza (1); Minturno (10); Monte San Biagio (1); Norma (1); Pontinia (2); Priverno (1); Roccasecca dei Volsci (1); di S.Felice Circeo (3); di Sabaudia (3); di Santi Cosma e Damiano (2); Sermoneta (1); Sezze (5); Terracina (12). Si è registrato il decesso di 1 paziente, domiciliato nel Comune di Aprilia. su Il Corriere della Città.

