Latina | 12enne violentata a turno da tre uomini | l’incubo durato tutto il lockdown

Un incubo ad occhi aperti durato per tutto il periodo del lockdown e oltre quello vissuto da una bambina di 12 anni di nazionalità indiana, violentata ripetutamente da un gruppo di connazionali. Gli stupri si sono consumati tra le mura domestiche di un appartamento di Fondi, provincia di Latina. A far scattare le indagini, condotte dagli agenti di Polizia del commissariato locale, la denuncia della madre. Decisiva la testimonianza della ragazzina, che nonostante il trauma psicologico subito e la paura dei propri aguzzini, immigrati senza permesso di soggiorno, ha trovato il coraggio di rivolgersi alle autorità competenti e chiedere aiuto.

