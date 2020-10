Laterza Centro Democratico | “Agenti contagiati | il comandante Bosco chiarisca”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Christopher, delegato provinciale alle politiche integrate della sicurezza e Polizia Locale di. “Ad oggi si apprende in totale di 9 agenti della Polizia Municipale risultati positivi al Covid. Già nelle scorse settimane è trapelata la notizia di contagi e addirittura la sanificazione degli uffici della PL c’è stata diversi giorni dopo il primo contagio.Dalle note della CUB, Altrabenevento E CONFSAL, addirittura risulta che altri vigili risultati positivi hanno continuato a lavorare fino all’esito del tampone, conosciuto dopo 5-6 giorni. Si è corso, in questa circostanza, il rischio concreto di contagiare i colleghi e i cittadini con cui sono entrati in contatto.Chiedo, ...