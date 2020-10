L'Atalanta firma un accordo triennale per vestire Replay (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo il Barcellona, e come oggi il Paris Saint Germain o l'Ajax. O come gli All Blacks, Neymar e, presto, Usain Bolt, attuali e futuri testimonial del brand. Per tre anni, come da contratto firmato ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo il Barcellona, e come oggi il Paris Saint Germain o l'Ajax. O come gli All Blacks, Neymar e, presto, Usain Bolt, attuali e futuri testimonial del brand. Per tre anni, come da contrattoto ...

AtalantaBCFeed : L’Atalanta firma un accordo triennale per vestire Replay #ForzaAtalanta #ABC1907 - Dalla_SerieA : L’Atalanta firma un accordo triennale per vestire Replay - - sportli26181512 : Atalanta griffata Replay, come il Barça, Bolt e gli All Blacks: Atalanta griffata Replay, come il Barça, Bolt e gli… - EdoardoLanzi : ? #ucl- Doppio #Zapata: l' #Atalanta rimonta contro l' #Ajax - fanpage : #AtalantaAjax, la Dea rimonta grazie a Zapata -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta firma Atalanta griffata Replay, come il Barça, Bolt e gli All Blacks La Gazzetta dello Sport Atalanta, Percassi: "Dobbiamo avere fame"

"L'Atalanta deve rimanere molto umile e avere anche molta fame. Guai se pensassimo di essere più bravi degli altri". In assenza della conferenza stampa dell'allenatore Gian Piero Gasperini, annullata ...

Percassi: "Dobbiamo avere fame"

"L'Atalanta deve rimanere molto umile e avere anche molta fame ... il peccato sarà ancora non avere il supporto del nostro pubblico". Il dirigente, che ha appena firmato un contratto di partnership ...

"L'Atalanta deve rimanere molto umile e avere anche molta fame. Guai se pensassimo di essere più bravi degli altri". In assenza della conferenza stampa dell'allenatore Gian Piero Gasperini, annullata ..."L'Atalanta deve rimanere molto umile e avere anche molta fame ... il peccato sarà ancora non avere il supporto del nostro pubblico". Il dirigente, che ha appena firmato un contratto di partnership ...