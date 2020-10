Lapo Elkann: “Mia madre ha diviso la famiglia a metà” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una lunga intervista a cuore aperto quella rilasciata da Lapo Elkann a Corriere della Sera, durante la quale il rampollo di casa Agnelli ha anche parlato del suo rapporto con la madre. Margherita Agnelli sarebbe una autolesionista, così come l’ha descritta il figlio. Lei starebbe dividendo la famiglia in due poiché preoccupata da logiche non inerenti alla realtà. Così avrebbe descritto il complesso rapporto madre-figlio Lapo Elkann, che a tal proposito ha anche aggiunto: “In primis, io non sono in grado di carpire che infanzia abbia avuto. Ma ho capito con tristezza che è autodistruttiva e autolesionista e fa prevalere cose che io non farei prevalere su quello che dovrebbe essere una famiglia. Lei ha ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una lunga intervista a cuore aperto quella rilasciata daa Corriere della Sera, durante la quale il rampollo di casa Agnelli ha anche parlato del suo rapporto con la. Margherita Agnelli sarebbe una autolesionista, così come l’ha descritta il figlio. Lei starebbe dividendo lain due poiché preoccupata da logiche non inerenti alla realtà. Così avrebbe descritto il complesso rapporto-figlio, che a tal proposito ha anche aggiunto: “In primis, io non sono in grado di carpire che infanzia abbia avuto. Ma ho capito con tristezza che è autodistruttiva e autolesionista e fa prevalere cose che io non farei prevalere su quello che dovrebbe essere una. Lei ha ...

Lapo Elkann: “Mia madre Margherita Agnelli è autolesionista, ha diviso la famiglia in due”

