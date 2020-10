L'Anpi ha un nuovo presidente nazionale: Gianfranco Pagliarulo succede a Carla Nespolo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Senatore della Repubblica nella XIV legislatura (2001-2006), dal 2015 è direttore responsabile di www.patriaindipendente.it, periodico dell'Anpi, e dal 2017 vicepresidente nazionale dell'Associazione Leggi su globalist (Di venerdì 30 ottobre 2020) Senatore della Repubblica nella XIV legislatura (2001-2006), dal 2015 è direttore responsabile di www.patriaindipendente.it, periodico dell', e dal 2017 vicedell'Associazione

MPenikas : FQ: Anpi, il nuovo presidente è Gianfranco Pagliarulo, giornalista ed ex parlamentare - Italia_Notizie : Anpi, il nuovo presidente è Gianfranco Pagliarulo, giornalista ed ex parlamentare - clikservernet : Anpi, il nuovo presidente è Gianfranco Pagliarulo, giornalista ed ex parlamentare - Noovyis : (Anpi, il nuovo presidente è Gianfranco Pagliarulo, giornalista ed ex parlamentare) Playhitmusic - - AndreaLiberati : RT @Anpinazionale: GIANFRANCO PAGLIARULO È IL NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE ANPI Eletto dal Comitato nazionale dell'Associazione riunitosi og… -

Ultime Notizie dalla rete : Anpi nuovo Anpi, il nuovo presidente è Gianfranco Pagliarulo, giornalista ed ex parlamentare Il Fatto Quotidiano Anpi, Gianfranco Pagliarulo nuovo presidente. Succede a Carla Nespolo recentemente scomparsa

Il Comitato nazionale ANPI, riunitosi oggi a Roma, ha eletto Gianfranco Pagliarulo Presidente nazionale ANPI. Succede a Carla Nespolo che ha guidato l’Associazione dal 3 novembre 2017 fino ...

Coronavirus, Brusaferro: "L'indice RT è arrivato a 1,7"

Francesco Polacchi, attivista di movimenti di estrema destra, porta a Cernusco una sede vicino al suo negozio di abbigliamento. Le associazioni antifasciste: ...

Il Comitato nazionale ANPI, riunitosi oggi a Roma, ha eletto Gianfranco Pagliarulo Presidente nazionale ANPI. Succede a Carla Nespolo che ha guidato l’Associazione dal 3 novembre 2017 fino ...Francesco Polacchi, attivista di movimenti di estrema destra, porta a Cernusco una sede vicino al suo negozio di abbigliamento. Le associazioni antifasciste: ...