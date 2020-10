L'amico di famiglia: il finale (cambiato) del film di Sorrentino (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il terzo film di Sorrentino, con uno strepitoso Giacomo Rizzo e una giovane Laura Chiatti, è arrivato nelle sale in una versione diversa da quella presentata in Concorso a Cannes: il regista ha tagliato diverse scene "imperfette" e modificato il finale. Leggi su nospoiler (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il terzodi, con uno strepitoso Giacomo Rizzo e una giovane Laura Chiatti, è arrivato nelle sale in una versione diversa da quella presentata in Concorso a Cannes: il regista ha tagliato diverse scene "imperfette" e modificato il

silvia_sb_ : Oggi mio papà ha perso l’amico #PinoScaccia, sabato una mia amica ha perso il papà. Un altro amico (precario) ha pe… - AmmazzateMi_ : @zziatizia loro: mAnNaGgiA a SiRiuS lily che si vede l'ex migliore amico essere la causa della sua morte e di quella della sua famiglia: ?????? - Ainely88 : Aggiornamenti da mia sorella: intera famiglia del condominio (padre, madre e figlio) positiva; suo amico, ex colleg… - CavaleraDaniele : @andreasso1951 Ne so qualcosa: nel 2004 avevo un 'vero' amico che ho assunto levando dalla strada lui e la sua fami… - Giuseppeduro4 : RT @Giuseppeduro4: IO E IL MIO RAGAZZO CHE CI FACCIAMO UNA BELLA SCOPATA IN 3 SCOPANDOCI IL NOSTRO AMICO DI FAMIGLIA CON INCULATE E TANTA S… -

Ultime Notizie dalla rete : amico famiglia «Da Ilaria D'Amico nessun messaggio, ma è un esempio» Calcio e Finanza Bimba azzannata, l’allarme di casa ha provocato la reazione dei due rottweiler

La famiglia ha voluto affidare alcune informazioni a un amico di famiglia, l’assessore Pasquale Rizzo, che le ha pubblicate in un post su Facebook. IL MESSAGGIO DELLA FAMIGLIA Mi e’ stato chiesto ...

Covid a Napoli, l'infermiera: «Io positiva, abbandonata dalla Asl dopo un malore in ospedale»

Quindici giorni di isolamento in un B&B per evitare di contagiare la famiglia, ma solo grazie all'ospitalità di un amico. E nessun contatto con la Asl, «irraggiungibile al telefono», né informazioni ...

La famiglia ha voluto affidare alcune informazioni a un amico di famiglia, l’assessore Pasquale Rizzo, che le ha pubblicate in un post su Facebook. IL MESSAGGIO DELLA FAMIGLIA Mi e’ stato chiesto ...Quindici giorni di isolamento in un B&B per evitare di contagiare la famiglia, ma solo grazie all'ospitalità di un amico. E nessun contatto con la Asl, «irraggiungibile al telefono», né informazioni ...