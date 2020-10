L'allarme di Gimbe: "Chiusure localizzate o avremo 500 morti al giorno" (Di venerdì 30 ottobre 2020) AGI - "C'è ancora tempo per evitare il lockdown generalizzato, pero' se aspettiamo di avere 40mila contagi al giorno, arriveremo a 500 morti al giorno". Cosi' Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. "Se noi vogliamo prevenire dei numeri tra due settimane dobbiamo intervenire oggi. Occorrerebbero Chiusure locali. Già dai primi di settembre sosteniamo che bisogna agire con Chiusure localizzate anche drastiche a livello di singoli comuni e province", ha spiegato Cartabellotta. A proposito della chiusura di ristoranti, palestre, teatri, cinema, "stando ai dati che vengono dalla letteratura scientifica e che si riferiscono ai mesi di marzo-aprile - ha ... Leggi su agi (Di venerdì 30 ottobre 2020) AGI - "C'è ancora tempo per evitare il lockdown generalizzato, pero' se aspettiamo di avere 40mila contagi al, arriveremo a 500al". Cosi' Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. "Se noi vogliamo prevenire dei numeri tra due settimane dobbiamo intervenire oggi. Occorrerebberolocali. Già dai primi di settembre sosteniamo che bisogna agire conanche drastiche a livello di singoli comuni e province", ha spiegato Cartabellotta. A proposito della chiusura di ristoranti, palestre, teatri, cinema, "stando ai dati che vengono dalla letteratura scientifica e che si riferiscono ai mesi di marzo-aprile - ha ...

