Lady Gaga rispolvera i suoi look iconici | il video

Leggi su biccy

(Di venerdì 30 ottobre 2020)era stata messa in stand by da Stefani Germanotta, ma a pochissimi giorni dalle elezioni americane è tornata per fare un appello al suo esercito di Little Monster e chiamarli al voto. Per invitare i fan a partecipare a queste elezioni, la popstar hato alcuni dei, un vero viaggio nei ricordi. “Ciao a tutti sono. Le elezioni si avvicinano, ci saranno martedì prossimo e quindi dobbiamo parlare. Un applauso e un grazie a chi ha già votato. Se avete già fatto non devo parlare con voi, ma devo farlo con chi ancora non ha votato. Con le persone indecise o con chi pensa di non votare. Forse siete stanchi o frustrati dal Covid o forse non amate i candidati, magari siete ...