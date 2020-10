La Spezia Rottura della tubazione dell’acquedotto in viale Italia | le precisazioni dell’Amministrazione

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 30 ottobre 2020) L’Amministrazionecomunale, in merito allaimprovvisadell’acquedotto di diametro 20 centimetri, avvenuta stamani in, all’altezza del MonumentoResistenza, precisa quanto segue. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici comunali e il personalePolizia Municipale che hanno messo in sicurezza la strada, posizionando transenne e provvedendo con le necessarie deviazioni del traffico veicolare. Il divieto di accesso è stato temporaneamente sospeso per agevolare il flusso veicolare. La Ztl sarà ripristinata al termine dell’intervento. È stato attivato il sistema di Infomobilità (pannelli stradali e notifiche su APP Alert System) suggerendo l’utilizzo ...