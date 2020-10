La società liberale è più potente di quattro lupi solitari (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’attentato jihadista di Nizza sconvolge l’Europa. Per soppesare la forza dei terroristi, occorre un criterio per valutarla e questo impone di classificare gli attentati per passarli al microscopio. È ciò che ho fatto nel mio libro, “L’Isis non è morto, ha solo cambiato pelle”. Dopo avere analizzato e comparato tutti gli attentati dell’Isis e di al Qaeda in Europa occidentale, sono giunto alla conclusione che possono essere suddivisi in tre categorie.Alla prima categoria appartengono gli attentati organizzati dai capi dell’Isis, che causano il maggior numero di morti. Il 13 novembre 2015, un commando di nove jihadisti divisi in tre gruppi di tre colpì Parigi in sei punti diversi e uccise 130 persone utilizzando granate, mitragliatori e cinture esplosive. Le ragioni principali per cui le cellule gestite dai capi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’attentato jihadista di Nizza sconvolge l’Europa. Per soppesare la forza dei terroristi, occorre un criterio per valutarla e questo impone di classificare gli attentati per passarli al microscopio. È ciò che ho fatto nel mio libro, “L’Isis non è morto, ha solo cambiato pelle”. Dopo avere analizzato e comparato tutti gli attentati dell’Isis e di al Qaeda in Europa occidentale, sono giunto alla conclusione che possono essere suddivisi in tre categorie.Alla prima categoria appartengono gli attentati organizzati dai capi dell’Isis, che causano il maggior numero di morti. Il 13 novembre 2015, un commando di nove jihadisti divisi in tre gruppi di tre colpì Parigi in sei punti diversi e uccise 130 persone utilizzando granate, mitragliatori e cinture esplosive. Le ragioni principali per cui le cellule gestite dai capi ...

