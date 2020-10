La sharia sostituirà la nostra civiltà giuridica

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo le uccisioni di Nizza penso che, pur nella libertà di espressione, nessuno sia autorizzato a sbeffeggiare le religioni, ciò in cui si crede. I vignettisti francesi di Charlie Hebdo ridicolizzino Macron e lascino perdere Dio. D’altro canto, la Francia, ma non solo, dimostra che con alcune religioni l’integrazione è veramente difficile: per chi crede che il proprio Dio abbia ordinato con le sue leggi tutta la vita dei propri fedeli, rinnegare questi ordinamenti per abbracciarne altri, significa rinnegare Dio stesso, non seguire più la sua parola. Ordinamenti giuridici occidentali eCon i musulmani accade molte volte che le loro leggi dettate a Maometto dallo stesso Allah si scontrino con le nostre Costituzioni, con i nostri ordinamenti giuridici. E così non abbiamo integrazione, accoglimento di ciò ...