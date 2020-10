La replica della Lamorgese a Salvini: “I suoi decreti sicurezza hanno creato insicurezza” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Salvini ha chiesto le dimissioni della Lamorgese in seguito all’attentato di Nizza. La replica del Ministro dell’Interno: “Non abbiamo responsabilità, i suoi decreti sicurezza hanno creato insicurezza”. Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha rilasciato un’intervista a ‘Sky TG24’ e ‘RaiNews’, nella quale replica all’attacco di Matteo Salvini. Il leader della Lega aveva chiesto le sue … L'articolo La replica della Lamorgese a Salvini: “I suoi decreti ... Leggi su newnotizie (Di venerdì 30 ottobre 2020)ha chiesto le dimissioniin seguito all’attentato di Nizza. Ladel Ministro dell’Interno: “Non abbiamo responsabilità, iin”. Il Ministro dell’Interno Lucianaha rilasciato un’intervista a ‘Sky TG24’ e ‘RaiNews’, nella qualeall’attacco di Matteo. Il leaderLega aveva chiesto le sue … L'articolo La: “I...

EleonoraEvi : È vero, io, insieme ai Corrao D’Amato Ferrara e Pedicini, ho votato in modo diverso dalla maggioranza della delegaz… - GiornaleNavigli : La replica della Cri di Buccinasco. - piercapponi2 : @25O319 @marialetizianal È un lockdown a puntate: Seconda stagione - Ep1: hanno chiuso bar e ristoranti Nell'episod… - E__Io__Pago : RT @ScuolaNoCovid: Lo dice l'impennata improvvisa della curva italiana dei contagi che replica (in peggio) l'esperienza avuta alla riapertu… - Mcclane272 : @Gigadesires Beh credo che il piccolo reportage della @danielamartani ieri al Gemelli riscontri i dati in evidenza.… -

Ultime Notizie dalla rete : replica della La replica di Zverev: “Le accuse di violenza sono false” Ubi Tennis La replica della Lamorgese a Salvini: “I suoi decreti sicurezza hanno creato insicurezza”

Salvini ha chiesto le dimissioni della Lamorgese in seguito all’attentato di Nizza. La replica del Ministro dell’Interno: “Non abbiamo responsabilità, i suoi decreti sicurezza hanno creato insicurezza ...

Puglia, scuole chiuse: “Decisione sofferta ma necessaria, la scuola facilita la diffusione del virus”

Al ministro Azzolina, che punta il dito contro il deficit di gestione della sanità, replica: “Chiedo alla ministra Azzolina di evitare atteggiamenti inutilmente ideologici nei confronti della ...

Salvini ha chiesto le dimissioni della Lamorgese in seguito all’attentato di Nizza. La replica del Ministro dell’Interno: “Non abbiamo responsabilità, i suoi decreti sicurezza hanno creato insicurezza ...Al ministro Azzolina, che punta il dito contro il deficit di gestione della sanità, replica: “Chiedo alla ministra Azzolina di evitare atteggiamenti inutilmente ideologici nei confronti della ...