La Nuova Zelanda ha votato sì al referendum sull'eutanasia per i malati terminali (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il 17 ottobre scorso la Nuova Zelanda si è presentata alle urne per le elezioni presidenziali che hanno confermato la premier uscente Jacinda Ardern per un secondo mandato. Lo stesso giorno è stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il 17 ottobre scorso lasi è presentata alle urne per le elezioni presidenziali che hanno confermato la premier uscente Jacinda Ardern per un secondo mandato. Lo stesso giorno è stato ...

Agenzia_Italia : La Nuova Zelanda ha votato sì al referendum sull'eutanasia - giornalettismo : In #NuovaZelanda diventa legale l'#eutanasia (e il #sucidioassistito). Lo ha deciso il popolo dopo il referendum:… - Internazionale : L’eccezione della Nuova Zelanda. Mettendo insieme pragmatismo, empatia e coraggio, Jacinda Arden ha fermato il covi… - mad_musika : RT @giornalettismo: In #NuovaZelanda diventa legale l'#eutanasia (e il #sucidioassistito). Lo ha deciso il popolo dopo il referendum: il… - kappamary : RT @marcocappato: In Nuova Zelanda ha vinto il sì al referendum sull'#eutanasia. Se il Parlamento italiano non si fa vivo, proveremo la st… -