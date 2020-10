La Nuova Zelanda ha legalizzato l’eutanasia ma non l’uso della cannabis (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Nuova Zelanda ha detto sì all’eutanasia per i malati terminali, una vittoria per quanti sostengono che le persone che soffrono di dolori atroci debbano essere libere di decidere come e quando porre fine alla propria esistenza. La legalizzazione è arrivata con un referendum che si è svolto lo scorso 17 ottobre, in contemporanea con le elezioni politiche vinte dai laburisti di Jacinda Ardern. I risultati preliminari sono stati diffusi oggi. C’era anche un secondo quesito sulla legalizzazione della cannabis, che invece è stato respinto. Sulla base dei voti già scrutinati è possibile dire che il sì ha vinto con il 65,2%, mentre i no sono stati il 33,8%. Per contro, solo il 46,1% dei neozelandesi ha detto sì alla legalizzazione della ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 ottobre 2020) Laha detto sì all’eutanasia per i malati terminali, una vittoria per quanti sostengono che le persone che soffrono di dolori atroci debbano essere libere di decidere come e quando porre fine alla propria esistenza. La legalizzazione è arrivata con un referendum che si è svolto lo scorso 17 ottobre, in contemporanea con le elezioni politiche vinte dai laburisti di Jacinda Ardern. I risultati preliminari sono stati diffusi oggi. C’era anche un secondo quesito sulla legalizzazione, che invece è stato respinto. Sulla base dei voti già scrutinati è possibile dire che il sì ha vinto con il 65,2%, mentre i no sono stati il 33,8%. Per contro, solo il 46,1% dei neozelandesi ha detto sì alla legalizzazione...

