La Nuova Zelanda ha detto sì all'eutanasia (Di venerdì 30 ottobre 2020) I neozelandesi hanno votato convintamente a favore dell'eutanasia ma si sono divisi, con una prevalenza per il no, sulla legalizzazione della cannabis. E' quanto emerge dai primi risultati dei due ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 ottobre 2020) I neozelandesi hanno votato convintamente a favore dell'ma si sono divisi, con una prevalenza per il no, sulla legalizzazione della cannabis. E' quanto emerge dai primi risultati dei due ...

marcocappato : In Nuova Zelanda ha vinto il sì al referendum sull'#eutanasia. Se il Parlamento italiano non si fa vivo, proveremo… - ilpost : La Nuova Zelanda renderà legale l’eutanasia - Agenzia_Italia : La Nuova Zelanda ha votato sì al referendum sull'eutanasia - _Goodtimes__ : RT @marcocappato: In Nuova Zelanda ha vinto il sì al referendum sull'#eutanasia. Se il Parlamento italiano non si fa vivo, proveremo la st… - pizziliberal : RT @marcocappato: In Nuova Zelanda ha vinto il sì al referendum sull'#eutanasia. Se il Parlamento italiano non si fa vivo, proveremo la st… -