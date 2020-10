La morte di un bracciante ha portato allo scoperto un caso di caporalato e truffe

(Di venerdì 30 ottobre 2020) AGI - Un caso diè emerso durante le indagini sulladi uno stranieroal pronto soccorso dell'Umberto I di Enna, privo di vita. A portarlo in ospedale era stato un imprenditore agricolo che aveva spiegato che era stato colto da malore durante la raccolta delle mandorle. L'imprenditore aveva sostenuto che si trattava di un suo amico che doveva aiutarlo, ma è caduto in contraddizione e non ha saputo fornire né le generalità esatte, né il luogo di residenza. Nel frattempo erano stati chiamati alcuni congiunti dell'operaio deceduto, che avevano spiegato che era andato a lavorare comeagricolo, insieme ad altri connazionali. Le indagini subito avviate hanno permesso di accertare che l'agricoltore aveva ingaggiato alcuni ...

Lavoratori pagati in nero 5 euro l'ora che percepivano il reddito di cittadinanza e non usavano le mascherine durante la raccolta delle mandorle ...A portare l'extracomunitario in ospedale è stato un uomo di 41 anni ma la sua storia non ha convinto la polizia ...