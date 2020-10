La misericordia che porta frutto | Il Vangelo di oggi 30 Ottobre 2020 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gesù ci insegna che i gesti di carità e di misericordia che portano frutto sono quelli che sono disposti a sacrificarsi, che non guardano al proprio tornaconto, ma a Dio e a chi ha bisogno di aiuto. LITURGIA DELLA PAROLA DI oggi – Venerdì 30 Ottobre 2020 S. Marciano di Siracusa; S. Germano di Capua … L'articolo La misericordia che porta frutto Il Vangelo di oggi 30 Ottobre 2020 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gesù ci insegna che i gesti di carità e dichenosono quelli che sono disposti a sacrificarsi, che non guardano al proprio tornaconto, ma a Dio e a chi ha bisogno di aiuto. LITURGIA DELLA PAROLA DI– Venerdì 30S. Marciano di Siracusa; S. Germano di Capua … L'articolo LacheIldi30proviene da www.meteoweek.com.

MillaGentile : RT @MillaGentile: D'Ercole ha pagato caro prezzo l'aver difeso pubblicamente la libertà della Chiesa davanti a un potere politico che aveva… - RalucaIordache9 : La scorsa settimana sono andata a donare il plasma e al ritorno la misericordia mi ha dato un passaggio verso casa.… - McA61837651 : RT @TC_Roma: 1/2 Proviamo profondo dolore per il sisma che ha colpito Izmir. ???? Invochiamo la misericordia di Allah per i nostri concittad… - triadonist : RT @TC_Roma: 1/2 Proviamo profondo dolore per il sisma che ha colpito Izmir. ???? Invochiamo la misericordia di Allah per i nostri concittad… - VBscaterinarc : RT @anthosavo: Bella quell’esistenza che è capace di dilatare il proprio cuore secondo la misura stessa del cuore di Dio e perciò a tutti u… -

Ultime Notizie dalla rete : misericordia che La misericordia che porta frutto | Il Vangelo di oggi 30 Ottobre 2020 MeteoWeek Cardinal Bassetti contagiato, messaggio di speranza nell’epoca Covid-19

Cardinal Bassetti contagiato, messaggio di speranza nell'epoca Covid-19 Un pensiero particolare ai Confratelli vescovi ...

Isola. Scadenza convenzione Asp-Misericordia, Fauci rassicura: “Non ci sarà alcun disservizio”

A dare delucidazioni sono le parole dell’Assessore alla Sanità Randolfo Fauci: “intanto, non possiamo che essere dispiaciuti per questa situazione, più volte abbiamo mostrato la nostra vicinanza agli ...

Cardinal Bassetti contagiato, messaggio di speranza nell'epoca Covid-19 Un pensiero particolare ai Confratelli vescovi ...A dare delucidazioni sono le parole dell’Assessore alla Sanità Randolfo Fauci: “intanto, non possiamo che essere dispiaciuti per questa situazione, più volte abbiamo mostrato la nostra vicinanza agli ...