La manovra è tutta da rifare. O si lavora assieme o Conte ballerà da solo verso il baratro (Di venerdì 30 ottobre 2020) Con la ripresa della crisi da pandemia, la sessione di bilancio è già tutta da rifare e da riprogrammare. Complice la seconda ondata di contagi, che è stato irresponsabile non prevedere, il quadro macroeconomico rappresentato nella Nota di Aggiornamento al Def di fine settembre appare già obsoleto, come da buttare è il Documento Programmatico di Bilancio inviato dal Governo alla Commissione Europea solo pochi giorni fa e, di conseguenza, da riscrivere completamente è anche la Legge di Bilancio per il 2021.Il calo del Pil peggiore del previsto (il quarto trimestre avrà probabilmente segno negativo, con effetti di trascinamento anche nel 2021) produrrà sicuramente un aumento dei rapporti deficit/Pil e debito/Pil rispetto a quanto stimato dalla NADEF e Contenuto nel ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Con la ripresa della crisi da pandemia, la sessione di bilancio è giàdae da riprogrammare. Complice la seconda ondata di contagi, che è stato irresponsabile non prevedere, il quadro macroeconomico rappresentato nella Nota di Aggiornamento al Def di fine settembre appare già obsoleto, come da buttare è il Documento Programmatico di Bilancio inviato dal Governo alla Commissione Europeapochi giorni fa e, di conseguenza, da riscrivere completamente è anche la Legge di Bilancio per il 2021.Il calo del Pil peggiore del previsto (il quarto trimestre avrà probabilmente segno negativo, con effetti di trascinamento anche nel 2021) produrrà sicuramente un aumento dei rapporti deficit/Pil e debito/Pil rispetto a quanto stimato dalla NADEF enuto nel ...

renatobrunetta : O si lavora insieme alla #manovra, ma senza trucchi e senza inganni, oppure Governo e maggioranza (si fa per dire)… - FI_Veneto : RT @renatobrunetta: O si lavora insieme alla #manovra, ma senza trucchi e senza inganni, oppure Governo e maggioranza (si fa per dire) ball… - GruppoFICamera : RT @renatobrunetta: O si lavora insieme alla #manovra, ma senza trucchi e senza inganni, oppure Governo e maggioranza (si fa per dire) ball… - renatobrunetta : O si lavora insieme alla #manovra, ma senza trucchi e senza inganni, oppure Governo e maggioranza (si fa per dire)… - MauroPierno : RT @ElaProietti: È tutta una manovra per distogliere l'attenzione da #Lockdown2 #propagandalive @welikeduel @zdizoro -

Ultime Notizie dalla rete : manovra tutta La manovra è tutta da rifare. O si lavora assieme o Conte ballerà da solo verso il baratro L'HuffPost Consiglio regionale: sì alla variazione di bilancio, manovra da 210 milioni

La Regione ha portato a 18 milioni le risorse per far fronte alle necessità derivate dalla nuova ondata di Covid ...

La manovra è tutta da rifare. O si lavora assieme o Conte ballerà da solo verso il baratro

Con la ripresa della crisi da pandemia, la sessione di bilancio è già tutta da rifare e da riprogrammare. Complice la seconda ondata di contagi, che è stato irresponsabile non prevedere, il quadro ...

La Regione ha portato a 18 milioni le risorse per far fronte alle necessità derivate dalla nuova ondata di Covid ...Con la ripresa della crisi da pandemia, la sessione di bilancio è già tutta da rifare e da riprogrammare. Complice la seconda ondata di contagi, che è stato irresponsabile non prevedere, il quadro ...