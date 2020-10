La leggenda del golf Jack Nicklaus si schiera con Trump (Di venerdì 30 ottobre 2020) AGI - Una leggenda del golf per Donald Trump: l'ex campione Jack Nicklaus ha annunciato di aver votato per il presidente e ha incoraggiato gli americani a seguire il suo esempio. L'80enne Nicklaus, soprannominato Orso d'oro e da molti considerato il più grande giocatore di tutti i tempi grazie con i 18 major vinti, in un post sui social ha affermato che "l'amore di Trump per l'America e i suoi cittadini, il suo mettere il Paese al primo posto, è emerso con chiarezza in questo primo mandato". "Ha mantenuto le promesse e ha lavorato per l'americano medio", ha aggiunto. Trump, appassionato di golf, ha messo il tweet in cima al proprio profilo e lo ha definito "un grande onore". Leggi su agi (Di venerdì 30 ottobre 2020) AGI - Unadelper Donald: l'ex campioneha annunciato di aver votato per il presidente e ha incoraggiato gli americani a seguire il suo esempio. L'80enne, soprannominato Orso d'oro e da molti considerato il più grande giocatore di tutti i tempi grazie con i 18 major vinti, in un post sui social ha affermato che "l'amore diper l'America e i suoi cittadini, il suo mettere il Paese al primo posto, è emerso con chiarezza in questo primo mandato". "Ha mantenuto le promesse e ha lavorato per l'americano medio", ha aggiunto., appassionato di, ha messo il tweet in cima al proprio profilo e lo ha definito "un grande onore".

WeCinema : Scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, basato su un monologo di Alessandro Baricco, con le musiche di Ennio Morri… - giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - andreapurgatori : Marco Pantani: la leggenda del Pirata e il giallo della sua morte. #Atlantide questa sera ore 21:15. #La7 #Pantani… - MatteoMarongiu7 : RT @Lascimmiaviagg: -1 ad #Halloween! Oggi vi portiamo a #Bobbio per raccontarvi la #Leggenda legata al Ponte del Diavolo il simbolo più ce… - Slaanesh81 : @STEFYDARK8 Assolutamente, come potrebbe non esserlo? Una favola dark che ha incantato tutti, la morte del protagon… -

Ultime Notizie dalla rete : leggenda del La leggenda del golf Jack Nicklaus si schiera con Trump AGI - Agenzia Italia Diego 60. Maradona icona del riscatto del popolo napoletano

lo ponevano e lo pongono aldilà del bene e del male. Il passaggio dalla cronaca alla storia e alla leggenda fu, come spesso avviene, doloroso: le immagini di Diego in fuga, stravolto dagli ...

Maradona, il ricordo di Trezeguet: "Mi consolò dopo il rigore sbagliato a Berlino"

Dai trionfi con l'Argentina fino a quelli con la maglia del Napoli, la sua carriera è stata straordinaria, caratterizzata da giocate magnifiche e gol entrati nella leggenda di questo sport. Sono tanti ...

lo ponevano e lo pongono aldilà del bene e del male. Il passaggio dalla cronaca alla storia e alla leggenda fu, come spesso avviene, doloroso: le immagini di Diego in fuga, stravolto dagli ...Dai trionfi con l'Argentina fino a quelli con la maglia del Napoli, la sua carriera è stata straordinaria, caratterizzata da giocate magnifiche e gol entrati nella leggenda di questo sport. Sono tanti ...