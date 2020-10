La lattoferrina | sostanza preziosa che protegge i neonati dalle infezioni Ma gli effetti sul Covid sono incerti

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Si trova in latte, saliva e lacrime. Ha il potere di combattere i microbi e sottrargli il ferro che usano per proliferare. Ma un parere dell'Efsa ha bocciato la sua capacità di combattere il raffreddore. Né gli esperimenti su epatite B e Hiv l'hanno mai trovata abbastanza...

Alcune aziende biotech hanno anche creato riso e mais ogm con alti contenuti di lattoferrina. Quando, nel 2014, si registrò il fenomeno della mozzarella blu e si scoprì che la causa era una sostanza ...È quanto accaduto in questi giorni dopo che i media nazionali hanno rilanciato la notizia dei presunti benefici di questa sostanza per prevenire e combattere il Coronavirus. In moltissime farmacie la ...