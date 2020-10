La lattoferrina protegge i neonati dalle infezioni Ma gli effetti sul Covid sono incerti

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Si trova in latte, saliva e lacrime. Ha il potere di combattere i microbi e sottrargli il ferro che usano per proliferare. Ma un parere dell'Efsa ha bocciato la sua capacità di combattere il raffreddore. Né gli esperimenti su epatite B e Hiv l'hanno mai trovata abbastanza...

cronaca_news : La lattoferrina, sostanza preziosa che protegge i neonati dalle infezioni. Ma gli effetti sul Covid sono incerti… - zazoomblog : Lattoferrina cosè e dove si trova lintegratore che protegge dal Covid - #Lattoferrina #cosè #trova - enryca_r : RT @repubblica: Coronavirus, Il boom della lattoferrina: uno studio romano dice che l'integratore protegge dal virus [di Daniele Autieri] [… - elaisafrenk : #COVID19 La lattoferrina protegge dal Covid e blocca il virus: lo studio dell’università di Tor Vergata - lore_viga : RT @simofons: Oggi Repubblica dedica un articolo alla lattoferrina, definendola 'l'integratore che protegge dal virus'. Si tratta in realtà… -

Ultime Notizie dalla rete : lattoferrina protegge

E’ uno dei primi regali che le mamme fanno ai piccoli. La lattoferrina che si trova nel latte materno, in particolare nel colostro dei primi giorni di vita, aiuta i cuccioli a evitare le infezioni ...Una proteina dell’immunità naturale, la lattoferrina appunto, presente già nel latte materno, protegge dalle infezioni come una rete a maglie strette, impedendo ai patogeni come virus, batteri e ...