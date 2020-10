La Juve ritrova Ronaldo | è guarito dal coronavirus

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) – LantusCristiano: il fuoriclasse portoghese è finalmentedal. E' la stessa società bianconera ad annunciare che il giocatore “ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L'esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”.aveva scoperto di aver contratto illo scorso 13 ottobre, mentre era in ritiro col Portogallo. Volato il giorno dopo a Torino per il periodo di quarantena, il fuoriclasse portoghese ha saltato le sfide con Crotone e Verona in campionato e contro Dinamo Kiev e Barcellona in Champions ma la sua ...