La gufata di Springsteen Trump ha di nuovo le star contro

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Battuto dinegli Stati Uniti il record di contagi giornalieri da coronavirus, mentre il divario nei sondaggi tra Donalde Joe Biden s’assottiglia e cresce la confusione sul voto per posta. L’economia registra un’impennata nel terzo trimestre, dopo il crollo nel secondo. Secondo la John’s Hopkins University, i contagi nell’Unione giovedì sono stati oltre 91 mila, quindi più degli 85 mila di venerdì scorso 23 ottobre. In totale, i casi dall’inizio della pandemia risultano quasi 8.946.000, ma il New York Times, che ha una sua contabilità, ha già segnalato il superamento dei nove milioni. I decessi registrati sono quasi 228.700. Da una decina di giorni, i contagi avanzano a una media superiore ai 75 mila casi al giorno e sono in espansione in 42 dei 50 Stati, in molti casi a ...