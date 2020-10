La Germania dichiara l'Italia zona a rischio Covid (ma non la Calabria) (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Germania ha dichiarato tutta l’Italia “zona a rischio”, escludendo solo la Calabria. È il Robert Koch Institut (Rki), il centro epidemiologico tedesco, ad aver aggiornato la lista delle aree geografiche in Europa nelle quali la diffusione della pandemia di Covid-19 ha superato i 50 nuovi contagi su 100mila abitanti. Chi rientra in Germania da tali aree ha l’obbligo di mettersi in quarantena.Nella pagina internet dell’Rki si trova la lista completa: oltre all’Italia, vi è tutta l’Austria (escluse solo due comunità), la Croazia, la Slovenia, Cipro, l’Ungheria, il Principato di Monaco, San Marino. Vi compaiono inoltre determinate regioni della Svezia, del ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lahato tutta l’”, escludendo solo la. È il Robert Koch Institut (Rki), il centro epidemiologico tedesco, ad aver aggiornato la lista delle aree geografiche in Europa nelle quali la diffusione della pandemia di-19 ha superato i 50 nuovi contagi su 100mila abitanti. Chi rientra inda tali aree ha l’obbligo di mettersi in quarantena.Nella pagina internet dell’Rki si trova la lista completa: oltre all’, vi è tutta l’Austria (escluse solo due comunità), la Croazia, la Slovenia, Cipro, l’Ungheria, il Principato di Monaco, San Marino. Vi compaiono inoltre determinate regioni della Svezia, del ...

