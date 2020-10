La fuga da Parigi prima del lockdown (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ieri sera prima dell’inizio del lockdown in Francia, partito a mezzanotte, file di auto hanno riempito le strade: da Parigi molti cittadini hanno cercato di raggiungere così seconde case o abitazioni più ampie dove trascorrere il periodo di quarantena. Un fenomeno che si era già visto durante la prima ondata dell’epidemia di COVID-19 Tornando alla cruda realtà: fuga da #Parigi 800 km di coda. Pazzesco #lockdown pic.twitter.com/LaQYE3g3lB — Andrea Conti (@IlContiAndrea) October 29, 2020 Durante il secondo lockdown in Francia, non si potrà andare oltre 1 km da casa e gli spostamenti saranno limitati a un’ora. Lo ha detto il premier francese, Jean Castex, illustrando in una conferenza stampa i ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ieri seradell’inizio delin Francia, partito a mezzanotte, file di auto hanno riempito le strade: damolti cittadini hanno cercato di raggiungere così seconde case o abitazioni più ampie dove trascorrere il periodo di quarantena. Un fenomeno che si era già visto durante laondata dell’epidemia di COVID-19 Tornando alla cruda realtà:da #800 km di coda. Pazzesco #pic.twitter.com/LaQYE3g3lB — Andrea Conti (@IlContiAndrea) October 29, 2020 Durante il secondoin Francia, non si potrà andare oltre 1 km da casa e gli spostamenti saranno limitati a un’ora. Lo ha detto il premier francese, Jean Castex, illustrando in una conferenza stampa i ...

Agenzia_Ansa : La #Francia verso un nuovo lockdown, in serata l'annuncio del presidente #Macron. 300mila in 'fuga' da Parigi. E'… - MauryKostanzo : Stanotte, a #Parigi 800 Km di coda prima del #lockdown: 300.000 persone in fuga dalla città. Sembra un film.… - soloversacexme : RT @IlContiAndrea: Tornando alla cruda realtà: fuga da #Parigi 800 km di coda. Pazzesco #lockdown - 777LaraRa777 : RT @IlContiAndrea: Tornando alla cruda realtà: fuga da #Parigi 800 km di coda. Pazzesco #lockdown - prinet2000 : Fuga da #Parigi...una nuova versione del celebre fuga da NY!! #Lockdown2 #France -