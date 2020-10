La Faz | “Molti club di Serie A non hanno i soldi per pagare gli stipendi”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il collasso del calcio italiano è in apertura della sezione sport della Faz uno dei più autorevoli giornali tedeschi. Il quotidiano mette in fila gli avvenimenti degli ultimi giorni, compresi i risultati negativi delle italiane in Champions. LaA e il calcio professionistico italiano si stanno indebolendo così gravemente che il campionato e la federazione calcistica avvertono dell’imminente collasso. Sottolinea che il decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riportato le partite a porte chiuse. E che nel provvedimento di aiuti, non sono previste misure per il calcio professionistico. La Faz ha ricordato la lettera al governo da parte della LegaA della Federcalcio. La previsione di perdite fino a 600 milioni di euro entro la fine della stagione 2020/21, di 400 milioni solo a dicembre. Circa ...