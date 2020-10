La fantasia diventa realtà: ecco l’auto sportiva che si trasforma in aereo. Il video (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una macchina che si trasforma in un aereo. Non è la fervida immaginazione di un bambino, ma quanto realizzato dalla ditta slovacca Klein Vision. Il modello si chiama, viene quasi da dire banalmente, AirCar, e ha effettuato i primi due voli di prova in Slovacchia. I test hanno avuto successo e l’auto ha raggiunto in poco tempo oltre 450 metri prima di tornare a terra. L’utilizzo, scrivono nel video di presentazione dalla casa madre, può essere molteplice, ma uno salta all’occhio: potrebbero diventare i taxi del futuro. L'articolo La fantasia diventa realtà: ecco l’auto sportiva che si trasforma in aereo. Il video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una macchina che siin un. Non è la fervida immaginazione di un bambino, ma quanto realizzato dalla ditta slovacca Klein Vision. Il modello si chiama, viene quasi da dire banalmente, AirCar, e ha effettuato i primi due voli di prova in Slovacchia. I test hanno avuto successo e l’auto ha raggiunto in poco tempo oltre 450 metri prima di tornare a terra. L’utilizzo, scrivono neldi presentazione dalla casa madre, può essere molteplice, ma uno salta all’occhio: potrebberore i taxi del futuro. L'articolo Larealtà:l’autoche siin. Ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

