La famiglia del killer di Nizza | È lui | ha trascorso la notte davanti alla cattedrale

Brahim Aoussaoui, il 21enne tunisino, che ha attaccato ieri mattina la chiesa di Nizza, uccidendo tre persone, aveva detto al fratello, che si trova in Tunisia, di "voler passare la notte davanti alla cattedrale". "Mi ha anche inviato una foto dell'edificio", ha raccontato il fratello ai microfoni di Al Arabiya dalla casa dov'è cresciuto Aoussaoui, nella cittadina di Bouhajla, a 190 km a sud della capitale Tunisi. "Quello che abbiamo visto nelle immagini è lui, il nostro figlio", ha confermato la famiglia, che vive in povertà. "Mi telefonò al suo arrivo in Francia", ha raccontato la madre.

Ultime Notizie dalla rete : famiglia del Covid, mail notturne, tamponi, visite a domicilio: vita da medico di famiglia Corriere della Sera Attacco Nizza, famiglia killer: "Ci mandò la foto della basilica, è stato lui"

Teatro, morta a Reggio Emilia Gigliola Sarzi: fu burattinaia e attrice

Nel 2009, come spiega il sito della Fondazione Famiglia Sarzi, è stata inserita nell’Atlante del Teatro Ragazzi Italiano, a cura di Mario Bianchi, in qualità di figura capace di influenzare e ...

