La deputata di Forza Italia che chiede di rendere obbligatori anche visiere e occhiali, oltre alla mascherina (Di venerdì 30 ottobre 2020) Se il contagio può avvenire anche per contatto oculare, allora bisogna rendere visiere e occhiali obbligatori, oltre alla mascherina. A chiederlo è Vincenza Giuliana Labriola, deputata di Forza Italia, rivolgendosi direttamente al ministro Speranza e agli esperti che fanno parte del Comitato Tecnico-Scientifico. La parlamentare ha sottolineato come i tamponi vadano a cercare la presenza del virus anche nelle ghiandole lacrimali (per questo si effettua anche a livello nasale e non solo a livello faringeo). E diversi studi sottolineano come il contagio possa avvenire anche per via oculare. LEGGI anche ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Se il contagio può avvenireper contatto oculare, allora bisogna. Arlo è Vincenza Giuliana Labriola,di, rivolgendosi direttamente al ministro Speranza e agli esperti che fanno parte del Comitato Tecnico-Scientifico. La parlamentare ha sottolineato come i tamponi vadano a cercare la presenza del virusnelle ghiandole lacrimali (per questo si effettuaa livello nasale e non solo a livello faringeo). E diversi studi sottolineano come il contagio possa avvenireper via oculare. LEGGI...

GruppoFICamera : RT @FI_Toscana: La deputata di @forza_italia Erica Mazzetti: 'DL ristori non si occupa dei proprietari-locatori. Forza Italia farà interven… - FI_Toscana : La deputata di @forza_italia Erica Mazzetti: 'DL ristori non si occupa dei proprietari-locatori. Forza Italia farà… - GruppoFICamera : RT @FI_Toscana: La deputata di @forza_italia Erica Mazzetti: 'Oggi in piazza a Firenze con Confcommercio. Occorre subito modificare DPCM.… - FI_Toscana : La deputata di @forza_italia Erica Mazzetti: 'Oggi in piazza a Firenze con Confcommercio. Occorre subito modificar… - AntonellaGramig : RT @FI_Toscana: La deputata di @forza_italia Erica Mazzetti: 'Su Tpl toscano, la regione attui una delibera ponte fino al termine del pros… -

Ultime Notizie dalla rete : deputata Forza Visiere e occhiali obbligatori, la richiesta della deputata di Forza Italia Giornalettismo.com Decreto Ristori: Gelmini (FI), imprese Assoeventi danneggiate, governo ascolti richieste settore

Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, rileva in una nota che "tante imprese che fanno parte di ...

Coronavirus: Mulè, 'governo parli chiaro su lockdown'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “Il momento drammatico che attraversa l'Italia con la seconda ondata di pandemia alla quale si è arrivati assolutamente ...

Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, rileva in una nota che "tante imprese che fanno parte di ...Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “Il momento drammatico che attraversa l'Italia con la seconda ondata di pandemia alla quale si è arrivati assolutamente ...