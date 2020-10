La cultura è lavoro: la protesta del settore dello spettacolo in piazza Castello (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo sottolineano con forza sarte, parrucchieri di scena, attori, musicisti, tecnici del suono, gestori di luna park, mimi, circoli Arci, ballerini e scuole di danza: tutti coloro che ogni volta muovono dal palcoscenico verso il pubblico un prodotto culturale profondo e fondamentale per l’anima, certo, ma anche un esercito di lavoratori che dall’ultimo Dpcm del Governo per il contenimento del Covid esce con le ossa a pezzi e in forte difficoltà economica. Si sono dati appuntamento in piazza Castello, con i sindacati di categoria, tra il Teatro Regio e la Prefettura, e c’è tutto il comparto dell’arte e dello spettacolo che reclama attenzione. Un fiume di lavoratori colorati, sorridenti eppur arrabbiati. “Nè sussidi né bonus ma reddito” ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo sottolineano con forza sarte, parrucchieri di scena, attori, musicisti, tecnici del suono, gestori di luna park, mimi, circoli Arci, ballerini e scuole di danza: tutti coloro che ogni volta muovono dal palcoscenico verso il pubblico un prodottole profondo e fondamentale per l’anima, certo, ma anche un esercito di lavoratori che dall’ultimo Dpcm del Governo per il contenimento del Covid esce con le ossa a pezzi e in forte difficoltà economica. Si sono dati appuntamento in, con i sindacati di categoria, tra il Teatro Regio e la Prefettura, e c’è tutto il comparto dell’arte eche reclama attenzione. Un fiume di lavoratori colorati, sorridenti eppur arrabbiati. “Nè sussidi né bonus ma reddito” ...

Non siamo diversi dagli altri, abbiamo famiglia, abbiamo spese da sostenere. La cultura è lavoro, non siamo solo divertimento e svago”. Vogliono che la Regione mantenga la parola data, pubblicando il ...

