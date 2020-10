La cruda realtà del periodo che viviamo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 30 ottobre 2020) di Silvana Lautieri Penso ai tanti avvenimenti drammatici che stiamo vivendo conseguenti ad un ottimismo che poco riscontro trova nella realtà dell’uomo, nella sua articolata e conflittuale maniera di dispiegarsi e fronteggiare ciò che lo circonda. In primis l’eterno braccio di ferro tra sè stesso ed il proprio prossimo a dispetto di ciò che , a parole, si vanta ( e dichiara ) di essere o di poter essere : lo dimostrano gli incessanti episodi di intolleranza, di sopraffazione, di gratuite provocazioni che , in nome di una libertà che poco ci appartiene , dimostrano solo il mai sopito desiderio di affermare la propria presunta superiorità sulla modalità altrui. Accade nel sociale ,come nel privato, in politica come tra gli pseudo uomini di cultura, accade nel campo scientifico e in quello dell’economia. E ci facciamo male ...