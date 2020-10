La Cina accelera e progetta il futuro, mentre il mondo resta al palo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Che il quinto Plenum del Partito Comunista Cinese fosse foriero di importanti novità per il futuro del gigante asiatico lo si era già capito dalle premesse dell’apertura, lunedì scorso, ma più ancora dalla decisione – piuttosto irrituale per i cinesi – di indire stamattina una conferenza stampa ufficiale per annunciarne nel dettaglio le decisioni, con la maggiore risonanza mediatica possibile. Ed è emerso così un Paese che schiaccia sull’acceleratore dell’economia, respinge il “decoupling” con gli Usa, riduce drasticamente la disoccupazione e punta sempre di più sulla “autosufficienza tecnologica”. mentre il resto del mondo resta al palo.Un programma per futuro a tutto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Che il quinto Plenum del Partito Comunista Cinese fosse foriero di importanti novità per ildel gigante asiatico lo si era già capito dalle premesse dell’apertura, lunedì scorso, ma più ancora dalla decisione – piuttosto irrituale per i cinesi – di indire stamattina una conferenza stampa ufficiale per annunciarne nel dettaglio le decisioni, con la maggiore risonanza mediatica possibile. Ed è emerso così un Paese che schiaccia sull’tore dell’economia, respinge il “decoupling” con gli Usa, riduce drasticamente la disoccupazione e punta sempre di più sulla “autosufficienza tecnologica”.il resto delal.Un programma pera tutto ...

Un risultato tanto più stupefacente in quanto raggiunto malgrado le difficoltà create anche in Cina dal Covid-19, tra cui la disoccupazione tra i lavoratori migranti del paese e l’aumento dei prezzi ...

La Cina ha un problema con le auto elettriche: il riciclo delle batterie

Greenpeace accede un faro sulla questione: "Serve subito un piano definito, le alternative per l'utilizzo in second life non mancano" ...

Un risultato tanto più stupefacente in quanto raggiunto malgrado le difficoltà create anche in Cina dal Covid-19, tra cui la disoccupazione tra i lavoratori migranti del paese e l'aumento dei prezzi ...

La Cina ha un problema con le auto elettriche: il riciclo delle batterie

Greenpeace accede un faro sulla questione: "Serve subito un piano definito, le alternative per l'utilizzo in second life non mancano" ...