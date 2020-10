La Campania chiude anche gli asili De Luca: 'Il governo perde tempo' (Di sabato 31 ottobre 2020) ll governatore chiede al governo 'scelte coraggiose, misure di livello nazionale' perchè 'si sta perdendo tempo'. Il dirigente dell'Asl Napoli 1 chiamerà gli anestesisti in pensione perchè 'siamo in ... Leggi su leggo (Di sabato 31 ottobre 2020) ll governatore chiede al'scelte coraggiose, misure di livello nazionale' perchè 'si stando'. Il dirigente dell'Asl Napoli 1 chiamerà gli anestesisti in pensione perchè 'siamo in ...

NicolaPorro : Non solo chiude la sua Campania, ma pretende di metterci tutti ai domiciliari. ?? #IlRuggito di @amata_andrea contr… - Open_gol : Il governatore campano dal 2 novembre chiude anche gli asili. E per difendere la sua scelta usa parole di cattivo g… - Avvenire_Nei : I nuovi casi sono 31.084 con 215mila tamponi. Campania chiude asili e nidi - DottAngeloC : Viaggiamo con 1000 ricoverati al giorno, 100 intensive, 200 morti. Oltre 30k positivi ma non conta, sono molti di p… - UsingMyTonguy : RT @Massimi37634824: Domani la Whirlpool chiude, vorrei che il qui presente si scusasse con i lavoratori che ha preso per culo, oltretutto… -