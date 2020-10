La 26° edizione del MedFilm Festival dal 9 al 15 novembre 2020 (Di venerdì 30 ottobre 2020) MedFilm Festival #anewtogether 9/15 novembre 2020 XXVI edizione Per questa 26° edizione il MedFilm Festival spalanca le porte a tutti. Nell’anno in cui l’inatteso ha bussato alle nostre porte, il MedFilm ha trovato il suo nuovo linguaggio, cogliendo la sfida al cambiamento e facendone ricchezza. Grazie ad una sinergica partnership con la piattaforma MYmovies, tutto il programma sarà disponibile online per il pubblico dal 9 al 15 novembre. Il Festival, presieduto da Ginella Vocca e diretto da Giulio Casadei, vede quest’anno la partecipazione di 70 film, in rappresentanza di 30 paesi, di cui 38 film in anteprima ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 ottobre 2020)#anewtogether 9/15XXVIPer questa 26°ilspalanca le porte a tutti. Nell’anno in cui l’inatteso ha bussato alle nostre porte, ilha trovato il suo nuovo linguaggio, cogliendo la sfida al cambiamento e facendone ricchezza. Grazie ad una sinergica partnership con la piattaforma MYmovies, tutto il programma sarà disponibile online per il pubblico dal 9 al 15. Il, presieduto da Ginella Vocca e diretto da Giulio Casadei, vede quest’anno la partecipazione di 70 film, in rappresentanza di 30 paesi, di cui 38 film in anteprima ...

