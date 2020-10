Klopp: “Fabinho è assente contro il West Ham, dovremo fare a meno di lui per qualche altro match” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, in conferenza stampa ha parlato dell’infortunio di Fabinho, adattato a difensore vista l’assenza di van Dijk. “Fabinho domani contro il West Ham non ci sarà, è probabile che dovremo fare a meno di lui anche per qualche altro match. Detto questo tutti gli altri sono in piena forma e disponibili”. Assenza pesante per il tecnico tedesco che dovrà fare a meno del centrocampista brasiliano anche nella gara contro l’Atalanta in Champions League. Foto: twitter Liverpool L'articolo Klopp: “Fabinho è assente contro il West Ham, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il tecnico del Liverpool, Jurgen, in conferenza stampa ha parlato dell’infortunio di Fabinho, adattato a difensore vista l’assenza di van Dijk. “Fabinho domaniilHam non ci sarà, è probabile chedi lui anche permatch. Detto questo tutti gli altri sono in piena forma e disponibili”. Assenza pesante per il tecnico tedesco che dovràdel centrocampista brasiliano anche nella garal’Atalanta in Champions League. Foto: twitter Liverpool L'articolo: “Fabinho èilHam, ...

