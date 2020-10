Kim Kardashian e l’ologramma del compianto papà (regalo di Kanye West) (Di venerdì 30 ottobre 2020) La voce è la sua, l’espressività anche. Robert Kardashian è morto il 30 settembre 2003 a causa di una malattia ma oggi, grazie alla tecnologia e ad un’idea di Kanye West, torna in versione digitale con un tenero messaggio alla figlia Kim, in occasione del suo 40esimo compleanno. «Una sorpresa dal cielo, l’ologramma di mio padre», ha scritto la showgirl sui social mostrando il video. «È davvero realistico». Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 ottobre 2020) La voce è la sua, l’espressività anche. Robert Kardashian è morto il 30 settembre 2003 a causa di una malattia ma oggi, grazie alla tecnologia e ad un’idea di Kanye West, torna in versione digitale con un tenero messaggio alla figlia Kim, in occasione del suo 40esimo compleanno. «Una sorpresa dal cielo, l’ologramma di mio padre», ha scritto la showgirl sui social mostrando il video. «È davvero realistico».

LaStampaTV : VIDEO | Kanye West 'resuscita' il padre di Kim Kardashian per il suo compleanno: in regalo l'ologramma di Robert Ka… - DigiTalkPR : Kanye West ha regalato a Kim Kardashian un ologramma del padre defunto Per i suoi 40 anni la modella americana ha r… - catjolras : @Friendsdontli15 Ah ma il meme dell'isola è nato da kim kardashian? ???? - Friendsdontli15 : Ma poi rich people cosa raga che hanno dato lavoro a una persona? porcodio Paris Hilton ha fatto la villa per i suo… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Kim Kardashian, mega party per i 40 anni: sul web esplode la rabbia -