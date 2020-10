Katia Follesa: "Sono cardiopatica, il peso incide sulla mia salute. Ho perso 18 chili, non sono cambiata" (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Non fai più ridere. Eri meglio in carne”. Katia Follesa ha visto comparire sotto una sua foto social diversi commenti simili a questo. La conduttrice ha perso 18 chili e gli hater l’hanno per questo presa di mira. “Non sono una che bada alle critiche di solito, ma andare a intaccare la mia professionalità per via del mio aspetto fisico mi ha fatto davvero male” ha risposto lei, intervistata dal Corriere della sera.“sono tornata al peso che avevo all’inizio del mio lavoro e che considero il mio peso forma: 52 chili. La mia forma fisica è cambiata dopo la gravidanza, nel tempo sono ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Non fai più ridere. Eri meglio in carne”.ha visto comparire sotto una sua foto social diversi commenti simili a questo. La conduttrice ha18e gli hater l’hanno per questo presa di mira. “Nonuna che bada alle critiche di solito, ma andare a intaccare la mia professionalità per via del mio aspetto fisico mi ha fatto davvero male” ha risposto lei, intervistata dal Corriere della sera.“tornata alche avevo all’inizio del mio lavoro e che considero il mioforma: 52. La mia forma fisica èdopo la gravidanza, nel tempo...

