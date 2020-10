Kasia Smutniak mostra il dito medio sui social per protesta | il motivo

Leggi su chenews

(Di venerdì 30 ottobre 2020)ilsu Instagram per una nobile causa che interessa da vicino l’attrice polacca che riceve il sostegno di tutti, di cosa si tratta? foto instagramSiamo abituati a vederla al cinema e in televisione dietro la maschera dei personaggi che interpreta e tutti la conoscono anche per essere la vedova del compianto Petro Taricone, da cui ha avuto anche la sua primogenita Sophie. Ma l’attrice è anche molto altro, suimolto spesso porta avanti delle battaglie davvero importanti che raccolgono il sostegno della maggior parte dei suoi follower su Intagram, come è successo dopo il post pubblicato da poche ore. “Con tristezza e orrore, ho visto come le decisioni del suo governo hanno lentamente cambiato la mia ...