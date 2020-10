Kasia Smutniak difende il diritto all’aborto in Polonia: «Basta passi indietro» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il fulmine rosso della protesta sul dito medio alzato. Kasia Smutniak fa sentire la sua voce contro le limitazioni all’aborto nel suo paese d’origine, la Polonia: «Signor Jaroslaw Kaczynski, lei ha violato molte volte i confini negli ultimi anni», esordisce su Instagram l’attrice rivolgendosi al vicepremier, uomo forte della destra e personaggio chiave dell’esecutivo. «Come donna polacca che ha trascorso la maggior parte della sua vita all’estero, l’ho guardato da lontano». Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il fulmine rosso della protesta sul dito medio alzato. Kasia Smutniak fa sentire la sua voce contro le limitazioni all’aborto nel suo paese d’origine, la Polonia: «Signor Jaroslaw Kaczynski, lei ha violato molte volte i confini negli ultimi anni», esordisce su Instagram l’attrice rivolgendosi al vicepremier, uomo forte della destra e personaggio chiave dell’esecutivo. «Come donna polacca che ha trascorso la maggior parte della sua vita all’estero, l’ho guardato da lontano».

