Juventus Women | UFFICIALE | concluso l’isolamento fiduciario

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Si èl’isolamentoper il gruppo della. Il comunicato del club bianconero E’ terminato il periodo di isolamentoper la, come comunicato dalla stessa società bianconera. «Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si èoggi il periodo di isolamentodomiciliare precedentemente comunicato della prima squadra femminile (restano in isolamento i due componenti del gruppo squadra tuttora positivi). Pertanto è possibile riprendere la regolare attività di allenamento». Leggi su Calcionews24.com

Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi il periodo di isolamento fiduciario domiciliare precedentemente comunicato della ...La stagione della Fiorentina Femminile non è cominciata nel migliore dei modi. Le ragazze viola erano date come le principali antagoniste della Juventus Women per il titolo, ma dopo le prime sei ...