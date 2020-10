Juventus, stasera Tapiro d’oro ad Andrea Pirlo per il complicato avvio di stagione (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, complice il poco tempo a disposizione, non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e, dopo la sconfitta contro il Barcellona in Champions League, ha ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia da Valerio Staffelli. Nella breve intervista, che andrà in onda questa sera, l’ex centrocampista bianconero ha spiegato la situazione: “Siamo in rodaggio. Non ho paura di non mangiar il panettone. Sono fiducioso”. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il tecnico della, complice il poco tempo a disposizione, non ha iniziato lanel migliore dei modi e, dopo la sconfitta contro il Barcellona in Champions League, ha ricevuto ild’oro di Striscia la Notizia da Valerio Staffelli. Nella breve intervista, che andrà in onda questa sera, l’ex centrocampista bianconero ha spiegato la situazione: “Siamo in rodaggio. Non ho paura di non mangiar il panettone. Sono fiducioso”.

