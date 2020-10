Juventus | ottima notizia per Pirlo | Ronaldo è guarito

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Una buonaper lae per Andrea, infatti Cristianoe può tornare a disposizione del mister e della squadra. Il portoghese attendeva l’esito del tampone che è arrivato e segnala che l’attaccante è negativo. Dopo quasi 3 settimane dunque Cristiano può lasciare l’isolamento previsto e recarsi così sui campi di allenamento. Starà al Maestro ora vedere se schierare o meno il 5 volte pallone d’oro già dalla prossima sfida contro lo Spezia oppure riservarlo per le prossime sfide. Intanto l’allenatore si gode ladella guarigione del suo giocatore che tornerà dunque in gruppo dopo i rientri anche di McKennie e del “quasi” ristabilito de ...